كنعان: ضرورة إنهاء الفراغ القاتل قبل أن ينهينا

صرّح النائب ابراهيم كنعان بعد لقاء البطريرك الراعي في الديمان ان: “الزيارة للديمان تقليدية سنوياً ولكنها تأتي اليوم في ظروف استثنائية اطلعت سيدنا خلالها على رأيي الذي طلبه في عدد من الملفات الوطنية والمالية والذي كان ولا يزال وسيبقى محوره احترام الدستور والقانون وضرورة انهاء الفراغ القاتل قبل ان ينهينا لنحصّن مؤسساتنا والثقة بها”.
واضاف: “الاحتكام للدستور والقانون يسهّل كل شيىء اما الانتقال الى حسابات سياسية وطائفية ضيقة بصعبها بدءاً من المحاسبة التي يجب عدم تغييبها لكي يتحقق الاصلاح والانتخابات الرئاسية الذي يجب ان تتم وفق الاصول كما في الملف المالي وحق اللبنانيين بالوصول الى كل الحقائق”.
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