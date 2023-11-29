كنعان: عنوان المرحلة اليوم “التسابق لرفع المسؤولية”

اعتبر النائب إبراهيم كنعان أن “عنوان المرحلة بلبنان اليوم “التسابق لرفع المسؤولية” وبالنهاية تحميل نتيجتها للمواطن لانه الحلقة الأضعف”.
وتابع: “شفناها بالضرائب بمشروع الحكومة للموازنة وبإقفال المرافق العامة من نافعة ودوائر عقارية وشلل القطاع الصحي والادارة بشكل عام وفقدان الدواء وصرف اموال حقوق السحب بحساب خاص بمصرف لبنان وحجز اموال المودعين من ٤ لما أسمته الحكومة “بصندوق استرجاع الودائع”.
وأضاف كنعان: “مش مستعدين يعملوا شي ومدورين ماكينات التبرير والفبركة لتغطية عجزهم”.
وأردف قائلاً: “لذلك ما رح نقبل اي تنظير او سبب او شعار للاستمرار بإقفال الدوائر العقارية في المتن وجبل لبنان ولعدم تأمين الدواء للمواطن، وقفوا هالمسرحية وتحملوا مسؤولياتكم”.
واضاف كنعان: “وللي عم يسأل عن مكافحة الفساد بالقطاع العام بهديه هالفيديو من ال ٢٠١٨ وبقلو المشكلة مش بالقوانين ولا بالرقابة بل بالمحاسبة وبالتنفيذ واحترام الحكومات للحقوق والقوانين”.
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