كنعان: مش المطلوب المساهمة بتحويل النازحين لحالة عدائية معممة على كل المناطق

كتب النائب ابراهيم كنعان عبر حسابه الخاص على منصة “اكس”: “التعاطي بملف النازحين بردات الفعل سهل وخطير بنفس الوقت وبحمّل صاحبو مسؤولية كبيرة… مش المطلوب اليوم المساهمة بتحويل النازحين لحالة عدائية معممة على كل المناطق اللبنانية والدفع باتجاه تفجير هالقنبلة على ارضنا بالوقت يلي كان لازم تتعالج من الأساس ومن 2011 بطريقة مختلفة مش بحدود مفتوحة وكمان بعيد عن السياسة والمصالح والاستغلال بوقتها…”
وتابع: “تركوا الجيش والأجهزة الأمنية يعالجوا الثغرات والإشكالات الأمنية مطرح ما بتبين كحالات معزولة، ودعموا البلديات والسلطات الادارية والمحلية لتنظّم وضعهم من خلال خطة واضحة داخل القرى والبلدات، ويتركز كل العمل بالسياسة دولياً ومحلياً على الضغط لإيجاد حلول جذرية لوجودهم بلبنان والوسائل الداخلية والخارجية الجدية كتيرة!”
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