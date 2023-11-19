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كنعان من نقابة المحامين: هل من يتعظ؟
محلي
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الأحد 19 تشرين الثاني 2023
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قال النائب ابراهيم كنعان بعد ادلائه بصوته في انتخابات نقابة المحامين: “من قصر العدل وفي لبنان انتخابات بتوقيتها القانوني لا فراغ ولا تعطيل ولا اجتهادات ولا نتائج محسومة سلفاً، بل عملية ديموقراطية بامتياز والكل يبارك للفائزين : هل من يتعظ؟”

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