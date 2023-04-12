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“كهرباء الإدارات العامة” على طاولة السراي
محلي
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الأربعاء 12 نيسان 2023
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رأس  رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماع “اللجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء” بعد ظهر اليوم في السرايا. وشارك فيه: وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزير المال يوسف الخليل، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه، وزير العدل هنري خوري، وزير الزراعة عباس الحاج حسن ، وزير السياحة وليد نصار والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.
 
وتمت خلال الاجتماع متابعة البحث في الملف لا سيما لجهة بروز تحسن في عملية جباية الفواتير والاجراءات المطلوبة في حق الادارات الرسمية التي لا تلتزم عملية الدفع، وسبل تأمين الاعتمادات اللازمة للدفع.

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