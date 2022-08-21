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كوبا تسجّل أول حالة من مرض جدري القردة… وحياة المصاب بخطر
إقليمي/دولي
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الأحد 21 آب 2022
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أعلنت وزارة الصحة الكوبية تسجيل أول حالة من مرض جدري القردة في البلاد بعد تأكيد إصابة سائح ايطالي حالته “حرجة”، بحسب ما نشرته “وكالة الصحافة الفرنسية”.
 
وقالت الوزارة في بيان بثه التلفزيون الرسمي، أن المريض الذي وصل إلى كوبا الاثنين ونقل إلى المستشفى بعد ثلاثة أيام “بحالة حرجة وحياته في خطر”.
 
وأضافت أن المريض ساءت حالته بعدما شعر بتوعك الأربعاء، وبحلول الخميس تم نقله إلى المستشفى “لتلقي علاج مكثف، حيث أصيب بنوبة قلبية تعافى منها”.
 
وأشارت الوزارة الى أن السائح أقام في منزل مستأجر وزار أماكن عدة في المقاطعات الغربية للبلاد، دون أن تحدد عمره أو أي تفاصيل أخرى.

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