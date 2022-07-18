موقع البرامج
نشرات الأخبار
كورونا لبنان: الإصابات لا تزال مرتفعة… ماذا عن الوفيات؟￼
محلي
|
الإثنين 18 تموز 2022
Post Views: 251

أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 2319 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة في الساعات الـ24 الماضية.

الملفات
الاكثر قراءة
المزيد من كورونا
أعداد كورونا ترتفع
محلي
|
الأحد 17 تموز 2022
عداد “كورونا” صعودا￼
محلي
|
الجمعة 15 تموز 2022
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com