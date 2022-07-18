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مؤتمرات صحافية
الرئيس ميشال عون
تكتل لبنان القوي
النواب
الوزراء
مؤتمرات أخرى
متفرقات
الصليب الأحمر
الدفاع المدني
الأحوال الجوية
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حوار اليوم
مباشر الساعة 5
رح نبقى سوا
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مقدمة نشرة الأخبار
كورونا لبنان: الإصابات لا تزال مرتفعة… ماذا عن الوفيات؟￼
محلي
|
الإثنين 18 تموز 2022
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أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 2319 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة في الساعات الـ24 الماضية.
محلي
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