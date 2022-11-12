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كورونا لبنان: هذا ما تم تسجيله من إصابات ووفيات جديدة
محلي
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السبت 12 تشرين الثاني 2022
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أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 61 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة.

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