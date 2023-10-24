كوهين يلغي اجتماعاً مع غوتيريش: في أي عالم تعيش؟

ندد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الانتقادات التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لحملة القصف الإسرائيلية على قطاع غزة، بينما عرض كوهين تفاصيل عن هجمات “حماس” على المدنيين.
وقال الوزير الإسرائيلي: “سيدي الأمين العام، في أي عالم تعيش؟”، في جلسة خاصة لمجلس الأمن بشأن الأزمة.
وأفادت وسائل إعلام عبرية بأنّ كوهين ألغى اجتماعاً مع غوتيريش كان مقرراً اليوم في نيويورك احتجاجاً على قوله إنّ “هجوم حماس لم يحدث من فراغ”.
وطالب كوهين “بالإفراج عن جميع الرهائن في غزة دون شروط”، مشيراً إلى أنّه “يجب على العالم أن يتوحّد مع إسرائيل للقضاء على حماس”.
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