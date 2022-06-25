كويكب ضخم يقترب من الأرض￼

يتوقع علماء فلك أن يمر كويكب ضخم على مسافة قريبة من الأرض هذا الأسبوع، كاشفين عن درجة خطورته.
وأضاف العلماء إن الكويكب التي أطلقوا عليها اسم “2022 إم كيو”، يتحرك بسرعة 12 كيلومترا في الثانية، لافتين إلى أن الكويكب الذي يعادل حجمه عجلة “لندن آي” تقريبا، سيتحطم في مدار كوكبنا.
وأعلن علماء في وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” إن أي جسم في الفضاء الخارجي يزيد طوله عن 100 متر، سيكون قادرا على خلق قوة مدمرة أكثر بعشر مرات مقارنة بتلك الناجمة عن الانفجارات البركانية.
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