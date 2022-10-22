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كيف أقفل دولار السوق السوداء مساء؟
محلي
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السبت 22 تشرين الأول 2022
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أقفل دولار السوق السوداء مساء على 40500 سعر شراء و 40550 سعر مبيع

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