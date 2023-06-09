كيف سيكون حال الطقس في الأيام المقبلة؟

يتأثر لبنان بكتل هوائية حارة، مصدرها الخليج العربي وشرق افريقيا، ضعيفة الفعالية ستؤدي بالتالي الى طقس حار اليوم مع رياح شرقية دافئة ومغبرّة واحتمال زخات امطار رعدية موحلة، تنحسر الكتل يوم السبت مع عودة الانخفاض بدرجات الحرارة واستمرار احتمال الامطار المحلية.
في التفاصيل:
الجمعة :
1- الحرارة : ترتفع وتتراوح على الشكل التالي: بين 24 و 33 ساحلا وبين 20 و 32 بقاعاً وبين 21 و 29 على ال 1000متر
2- الجو: طقس متقلب وحار فيما الجو غائم جزئياً ومغبر مع احتمال تساقط امطار رعدية موحلة خاصة جبلاً وشرقاً
3- الرياح: الرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية نشطة وسرعتها خاصة جبلاً وفي الداخل بين 30 و 60كم/س
4- الرطوبة السطحية: ساحلا بين 30 و 65?
5- الضغط الجوي السطحي : 1008 hpa
6- الرؤية جيدة
7- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه 25 درجة
السبت: تبدأ الكتل الحارة بالانحسار
فيما الجو غائم جزئياً مع تشكل ضباب محلي واحتمال امطار محلية خاصة جبلاً والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: بين 20 و 30 ساحلا وبين 17 و 29 بقاعاً وبين 18 و 27 على ال 1000متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين 20 و 30كم/س
الاحد: مستقر نسبياً و غائم جزئياً مع تشكل ضباب محلي واحتمال رذاذ محلي خاصة جبلاً والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: بين 20 و 28 ساحلا وبين 15 و 27 بقاعاً وبين 16 و 25 على ال 1000متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين 20 و 30كم/س.
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