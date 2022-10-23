كييف تُحذّر من “عواقب وخيمة” لتأخر الاتحاد الأوروبي بدفع الأموال الموعودة

حذّر رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، من احتمال بقاء الأوكرانيين دون رواتب ومعاشات تقاعدية إذا توقف الاتحاد الأوروبي عن تخصيص أموال لكييف.
وأضاف في مقابلة مع صحيفة فرانكفورتر الجماينه الألمانية: “نتحدث عن التمويل في حدود التسعة مليارات يورو الموعودة.. نحن بحاجة إلى هذا من أجل بقاء نظامنا المالي. لقد استنفدنا بالفعل كل إمكانيات الادخار”، منوها بأن معظم المساعدات المالية، تذهب لتلبية الاحتياجات الاجتماعية.
وحذر شميغال من أن أي تأخير قد تكون له “عواقب وخيمة”، مضيفًا أنّه في “سيناريو سلبي للغاية”، سيواجه الأوكرانيون معاشات ورواتب غير مدفوعة.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا