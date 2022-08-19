لأسباب شخصيّة… أحرق سيارتها فأوقفه مكتب أمن الدّولة في صور

أوقف مكتب أمن الدّولة في صور ( ع.ق ) بعدما قام بإضرام النيران فجراً في سيّارة مرسيدس سوداء اللون تعود للبنانيّة ( م.ف ) عند محلّة مفرق معركة بالقرب من مدينة صور..
أثناء التحقيق معه بإشراف القضاء المختص، تبيّن أن أسباب الحادثة شخصيّة.
أوقف مكتب أمن الدّولة في صور ( ع.ق ) بعدما قام بإضرام النيران فجراً في سيّارة مرسيدس سوداء اللون تعود للبنانيّة ( م.ف ) عند محلّة مفرق معركة بالقرب من مدينة صور..
أثناء التحقيق معه بإشراف القضاء المختص، تبيّن أن أسباب الحادثة شخصيّة.
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