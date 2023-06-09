لأناقتك: تسع طرق متنوعة لارتداء البليزر

إذا كانت هناك قطعة ملابس واحدة يجب أن تكون في خزانة ملابس كل امرأة، فإنها البليزر! المميز في هذا الموديل أنه من الأزياء التي لا تنتهي موضتها أبدا، فيمكنك ارتدائه في أي وقت وفي أي مكان وبطرق مختلفة. يتوافر البليزر بألوان ونقوش متنوعة كما يأتي بمقاسات مختلفة (مثل الضيق والفضفاض) مما يتيح لك الفرصة لتنسيقه مع ملابسك بأكثر من طريقة عصرية وأنيقة. إليك هنا تسع طرق عصرية لارتداء البليزر مما يساعدك في الحصول على إطلالة في غاية الأناقة والجمال.
١- فساتين السهرة
في بعض الأحيان لا يكون الطقس باردا بالدرجة التي يمكن فيها ارتداء البالطو، وليس حارا بدرجة كافية لارتداء الملابس الصيفية الخفيفة ومن هنا يمكنك اللجوء للبليزر الذي عادة ما يتمتع بخامة خفيفة. ارتديه مع فستان سهرة طويل أو قصير وسيمنحك إطلالة راقية وأنيقة.
٢- الـ “تي شيرت” ذو الطباعات الكبيرة
يمكنك ارتداء البليزر مع تي شيرت ذو رسم مميز على الصدر مما يعطيك ستايل عملي مناسب للصباح والمساء.
٣- أعلى الأكتاف
وضع الجاكيت أو البالطو على الأكتاف دون ارتدائها باتت من أشهر صيحات الموضة على الساحة هذا العام. بعد الانتهاء من تنسيق ملابسك، ضعي البليزر على الأكتاف وتألقي بطلة عصرية ومتجددة.
٤- نسقي ملابسك في شكل طبقات
إذا كنت تعانين من البطن الكبيرة وترغبين في إخفائها فإن ارتداء الملابس في صورة طبقات هو الحل الأمثل لك. ارتدي توب ثم قميص جينز مفتوح الأزرار ثم بليزر وشاهدي كيف سيبدو مظهرك أنيقا وخاليا من العيوب.
٥- ارتديه مع القمصان الكاروه
ارتداء البليرز قد يجعل ملابسك العملية تبدو رسمية وغاية في الأناقة. جربي ارتدائه مع قميص بنقش الكاروه واضيفي عقدا كبيرا أسفل الياقة لتمنح إطلالتك مزيدا من التميز.
٦- الجينز الممزق
لا تتبعي القاعدة التي تقول أن البليزر لا يصلح ارتدائه مع البنطلون الجينز الممزق، فإنها غير صحيحة. جربي تنسيق هذه القطع معا واضيفي حذاء بكعب عالِ.
٧- اضيفي البروش
إذا كنت غير متحمسة لارتداء طبقات عديدة من الملابس، فيمكنك ارتداء توب بسيط يعلوه بليزر مع غلق أزراره وتزيينه ببروش أنيق مما يجعل إطلالتك متجددة وغير عادية.
٨- التنانير
أنا شخصيا من مفضلي تنسيق البليزر مع التنانير الضيقة أو المستقيمة (التي تأخذ شكل القلم الرصاص). فهذا سيمنحك لوك رسمي رائع!
٩- الحذاء الرياضي مع البليزر
لا تخشي المزج بين البليزر والحذاء الرياضي للوك عفوي ومريح.
المصدر: فستاني
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