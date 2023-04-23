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لائحة إضافية بأسماء ٣ لبنانيين وصلوا بمفردهم الى مدينة بورسودان
محلي
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الأحد 23 نيسان 2023
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طارق عبلة
عبد المنعم سلمان
محمد درغام

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