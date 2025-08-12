لاريجاني غدا في بيروت وهذا برنامج الزيارة!

وزع المكتب الاعلامي في السفارة الايرانية برنامج زيارة امين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني غدا لبيروت وهو على الشكل التالي:
الساعة ٧،٤٥ صباحا : الوصول الى صالة الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت
الساعة ١١ صباحا : زيارة فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا
الساعة ١٢ ظهرا : زيارة دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري في عين التينة
الساعة ٣ ظهرا : لقاء مع شخصيات ونخب روحية وسياسية لبنانية في مقر السفارة الايرانية
الساعة ٤:٣٠ بعد الظهر : لقاء مع شخصيات نيابية وسياسية وحزبية لبنانية وفلسطينية في مقر السفارة الايرانية
الساعة ٦ عصرا : زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السراي الكبير
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا