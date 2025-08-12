موقع البرامج
لاريجاني غدا في بيروت وهذا برنامج الزيارة!
الثلاثاء 12 آب 2025

وزع المكتب الاعلامي في السفارة الايرانية برنامج زيارة امين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني غدا لبيروت وهو على الشكل التالي:

الساعة ٧،٤٥ صباحا : الوصول الى صالة الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت

الساعة ١١ صباحا : زيارة فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا

الساعة ١٢ ظهرا : زيارة دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري في عين التينة

الساعة ٣ ظهرا : لقاء مع شخصيات ونخب روحية وسياسية لبنانية في مقر السفارة الايرانية

الساعة ٤:٣٠ بعد الظهر : لقاء مع شخصيات نيابية وسياسية وحزبية لبنانية وفلسطينية في مقر السفارة الايرانية

الساعة ٦ عصرا : زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السراي الكبير

