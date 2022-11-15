لافروف يكشف عن المواضيع التي أثارها في قمة العشرين

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي والناتو يشاركان منذ فتر طويلة في الحرب الهجينة بأوكرانيا.
– لافروف: هناك حرب هجينة بدأها الغرب منذ لحظة وصول الانقلابيين في أوكرانيا للسلطة
– لافروف: الشركاء الغربيون حاولوا تسييس بيان قمة مجموعة العشرين
– لافروف لماكرون: المشكلة في الجانب الأوكراني الذي يرفض التفاوض وطلباته غير المنطقية
– لافروف: الغرب وضع عوائق على تصدير الحبوب والأسمدة من روسيا إلى دول العالم
– لافروف: تطرقنا إلى النشاط العسكري البيولوجي للبنتاغون في العديد من الدول خاصة في آسيا الوسطى
– لافروف: روسيا ستواصل السعي إلى إنشاء آلية لمراقبة الأنشطة البيولوجية العسكرية للبنتاغون
لافروف: روسيا ترفض تسييس قضايا الطاقة
– لافروف: روسيا اقترحت خلال قمة العشرين التخلي عن احتكار أسواق الأدوية
– لافروف: روسيا لا ترفض إجراء مفاوضات مع أوكرانيا
المصدر: RT
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