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لافروف يكشف عن المواضيع التي أثارها في قمة العشرين
إقليمي/دولي
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الثلاثاء 15 تشرين الثاني 2022
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قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي والناتو يشاركان منذ فتر طويلة في الحرب الهجينة بأوكرانيا.

– لافروف: هناك حرب هجينة بدأها الغرب منذ لحظة وصول الانقلابيين في أوكرانيا للسلطة

– لافروف: الشركاء الغربيون حاولوا تسييس بيان قمة مجموعة العشرين

– لافروف لماكرون: المشكلة في الجانب الأوكراني الذي يرفض التفاوض وطلباته غير المنطقية

– لافروف: الغرب وضع عوائق على تصدير الحبوب والأسمدة من روسيا إلى دول العالم

–  لافروف: تطرقنا إلى النشاط العسكري البيولوجي للبنتاغون في العديد من الدول خاصة في آسيا الوسطى

– لافروف: روسيا ستواصل السعي إلى إنشاء آلية لمراقبة  الأنشطة البيولوجية العسكرية للبنتاغون

لافروف: روسيا ترفض تسييس قضايا الطاقة

– لافروف: روسيا اقترحت خلال قمة العشرين التخلي عن احتكار أسواق الأدوية

– لافروف: روسيا لا ترفض إجراء مفاوضات مع أوكرانيا

المصدر: RT

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