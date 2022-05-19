موقع البرامج
نشرات الأخبار
لا اخراجات قيد عائلية في هذه المنطقة
محلي
|
الخميس 19 أيار 2022
Post Views: 505

 أعلن مأمور نفوس النبطية محمد دهيني وعبر ورقة لصقها على مدخل مكتبه في سرايا النبطية عدم قبول طلبات بيان القيد العائلي لعدم توافر الاوراق.
وكتب: نعتذر عن قبول طلبات بيان القيد العائلي لعدم توافر الاوراق لدينا وذلك لاجل غير مسمى”.

الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com