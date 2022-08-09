“لا تخطئوا مع لبنان”… “السيد”: لن نتسامح واليد التي ستمتد على ثرواتنا ستُقطع

تحدث الامين العام لـ”الحزب” في ختام المسيرة العاشورائية المركزية في الضاحية الجنوبية لبيروت قائلاً: “ندعو الى اقصى تعاون لتجاوز الصعوبات الحالية وندعو جديًا لتشكيل حكومة حقيقية كاملة الصلاحيات خصوصًا ان هناك من يبشرنا بفراغ رئاسي ويهدد به فلا بد من حكومة تتحمل المسؤوليات. وعلى المسؤولين حقيقة أن يشعروا بآلام الناس وأوجاعهم ولكن اغلبهم بعيدون عن آلام الناس ويعيشون في بروجهم العاجية”
وفي مسألة النفط والحدود البحرية قال السيد: “نحن على موقفنا في ما خص ملف النفط والغاز وننتظر ما ستأتي به الأجوبة على مطالب الدولة اللبنانية وسنبني على الشيء مقتضاه. واليد التي ستمتد إلى أي ثروة من ثروات لبنان ستُقطع كما قطعت عندما امتدت إلى أرضه ولكن أقول لكم يجب أن نكون جاهزين لكل الاحتمالات”
وتابع الأمين العام لـ”الحزب” : في الأيام القليلة الماضية سمعنا العديد من التصريحات والتهديدات تجاه لبنان، فأقول للأميركيين الذين يقدمون أنفسهم وسطاء وهم ليسوا كذلك نحن لن نتسامح مع نهب ثرواتنا ونحن وصلنا إلى آخر الخط وسنذهب الى آخر الطرق فلا يجرّبنا أحد ولا يمتحننا أحد ولا يراهن على أن يخيفنا أحد. وللإسرائيليين أقول إن لبنان وشعبه لا يمكن بعد اليوم أن يتسامح بنهب ثرواته ونحن في هذه المعركة جادون إلى أبعد درجات الجدية والمقاومة وبسلاحها هي أقوى من أي زمن مضى ولا تخطئوا مع لبنان وشعبه ولا مع المقاومة في لبنان لا في موضوع النفط والغاز ولا في موضوع الحدود البحرية. ولا تخطئوا في أي اعتداء لأن أي اعتداء على أي إنسان في لبنان لن يبقى من دون عقاب ولن يبقى من دون أي رد.”
وأكمل السيد: “نرفض أن تنهب ثرواتنا ونرفض أن تنتقص سيادتنا وأن تفرض علينا غير إرادتنا وعلى العدو أن يعرف من يقف في الجبهة المقابلة وأن في لبنان مقاومة أثبتت أنها تَقهُر الجيش الذي قيل أنه لا يُقهر.”
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