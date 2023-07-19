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لا خطوات جديدة في الاستحقاق الرئاسي (اللواء)
محلي
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الأربعاء 19 تموز 2023
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قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء»أن بيان اللجنة الخماسية (مصر، السعودية، فرنسا، الولابات المتحدة، قطر) دخل في سياق النقاش والبحث بين الفرقاء السياسيين في الداخل بعدما شدد على إتمام الأستحقاق الرئاسي وحدد مواصفات الرئيس العتيد من دون طرح مبادرة محددة ، مشيرة إلى أن هذا البيان بدا واقعيا في سياق دفع المسؤولين إلى حسم خيار الأنتخاب .

ورأت أن مضمونه تأكيد. واضح على أن المسألة متروكة للداخل الذي لم يقرر أي خطوات جديدة في الاستحقاق الرئاسي، مشيرة إلى أنه يفترض أن تتحدد الزيارة الجديدة للموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان إلى بيروت.


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