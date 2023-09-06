لا موعد محدد لزيارة لودريان الثالثة (الجمهورية)

كتبت صحيفة “الجمهورية“: تلقّى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أمس اتصالاً من رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع «حيث تداولا آخر مستجدات الوضع العام في لبنان وخصوصاً ملف انتخابات رئاسة الجمهوريّة».
وقد جاء هذا الاتصال بعد يومين على خطاب جعجع العالي النبرة في ذكرى شهداء «القوات اللبنانية» وبعد الانتقاد الذي وجّهه احد نواب «القوات» لموقف البطريرك الذي ايّد مبادرة بري الداعية الى الحوار والجلسات المتتالية لانتخاب رئيس للجمهورية.
وإلى ذلك حضرت المبادرة الفرنسية في لقاء الراعي في بكركي مع السفير الفرنسي الجديد هيرفيه ماغرو. وقد عرضا للعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا وآخر التطورات المرتبطة بالمساعي الفرنسية ومهمّة لودريان في الأيام القليلة المقبلة.
وعلمت «الجمهورية»، انّ ماغرو لم يتلق بعد أي تعليمات محدّدة حول برنامج زيارة لودريان الثالثة لبيروت وموعدها، وذلك في انتظار الجديد الذي يمكن ان تقود اليه الاتصالات التي يجريها لودريان من باريس مع أطراف اللقاء الخماسي والمسؤولين اللبنانيين، في ضوء ما تلقّاه من اجوبة نيابية على الرسائل الـ 38 التي وجّهها الى النواب اللبنانيين.
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