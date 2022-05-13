لبنان الى نهائيات كأس آسيا لكرة السلة تحت 16 سنة

تأهل لبنان لنهائيات بطولة الأمم الآسيوية لتحت ال16 سنة للذكور ،بعدما أنهى مبارياته الأربع في بطولة غرب آسيا التي تقام في الأردن بمشاركة 5 دول والتي تختتم السبت بفوزه على نظيره السوري 79-63 في مباراته الرابعة التي جرت عصر اليوم الجمعة.
وحقق المنتخب اللبناني فوزه الثالث في البطولة الاقليمية بعد انتصاراته الكبيرة على الأردن الثلاثاء صاحب الضيافة، وعلى العراق الأربعاء وعلى سوريا الجمعة، وتلقى خسارة واحدة امام ايران الخميس، ليترافق لبنان وايران لنهائيات البطولة القارية التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة في شهر حزيران المقبل.
وأثبت المنتخبان الايراني واللبناني انهما الأقوى على صعيد المنطقة وتأهلا بجدارة الى نهائيات بطولة آسيا.
وتختتم بطولة غرب آسيا السبت بلقائين بين العراق وايران وبين الاردن وسوريا.
وكان افضل مسجل في المباراة اللبناني جان بول الشامي 21 نقطة، يليه جاد طبارة 13.
يشار الى ان اربعة منتخبات مشاركة في بطولة آسيا (ستقام في حزيران المقبل) ستتأهل الى بطولة العالم التي تستضيفها اسبانيا في تموز المقبل.
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