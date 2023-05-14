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لبنان بطل العرب في الهوكي على الجليد
رياضة
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الأحد 14 أيار 2023
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 أحرز لبنان كأس العرب للهوكي على الجليد التي استضافتها الكويت من 7 الى 13 أيار، بفوزه في المباراة النهائية على نظيره الكويتي المضيف 9-4 في قاعة عجيل العجران في منطقة بيان. شاركت في البطولة ثمانية منتخبات وزعت على مجموعتين، ضمت الأولى الكويت وتونس والجزائر والبحرين، والثانية لبنان والسعودية ومصر وعمان.

وتفوق منتخب لبنان على منافسيه، ففاز على السعودية 7-1 وعلى مصر 7-0، ثم على عمان 15-5 ليبلغ نصف النهائي متصدرا مجموعته. ولم يجد صعوبة في البحرين 8-1 قبل أن يتفوق على الكويت صاحب الضيافة في النهائي.

ويضم المنتخب لاعبين من بلدان الانتشار بينهم 16 من كندا. وحظي بتشجيع ابناء الجالية في الكويت.

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