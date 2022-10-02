لبنان حصد العدد الاكبر من جوائز مهرجان قطر الدولي للفنون QIAF

إختتم مهرجان قطر الدولي للفنون QIAF بنسخته الثالثة فعاليته، وشارك فيه فريق لبناني مؤلف من ١٧ فناناً ترأسته سفيرة لبنان لدى المهرجان الرسّامة مجد رمضان إلى جانب ٦٤ دولة، وقد حصد الفريق اللبناني العدد الأكبر من جوائز المهرجان.
وألقت رمضان بعد اختتام فعاليات المهرجان كلمة، قالت فيها: “وانا اتسلم درع التكريم كسفيرة لبلدي لبنان شعرت بالفخر و الإعتزاز بقيادتي للفريق اللبناني المبدع الذي تميز بمشاركته على جميع الأصعدة بين ٦٥ دولة من العالم حيث تألقت لوحاته الفنية المتنوعة و المهمة إذ تم اقتناء معظم لوحاتنا من قبل ادارة المهرجان. كما ان جميع الفنانين اللبنانيين المشاركين ضمن عرض فن الازياء نالوا جوائز خاصة عن عروضهم التي أظهرت تاريخ لبنان الحضاري والتراثي، وهذا التميز يحسب لقوة الفريق اللبناني وتنوع افكاره في خطة عملة و مهاراته الفنية العالية”.
وشكرت لوزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى “دعمه الفريق الذي أبدع وتميّز بين كافة البلدان معتزّاً ببلده وتاريخه وجذوره وحضارته، وجميع الفنانين اللبنانيين المشاركين الذين أظهروا لبنان رسالة المحبة و السلام للعالم”.
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