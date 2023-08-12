لبنان على موعد مع موجة حرّ قصيرة

تبدأ اليوم كتل حارة مصدرها الخليج العربي بالتأثير على لبنان بموجة حرّ قصيرة تستمر لـ3 أيام، والتأثير الكبير من حيث ارتفاع الحرارة سيكون جبلاً وبقاعاً والرطوبة تزيد من الشعور بالحرّ الشديد.
-السبت:
1- الحرارة: تتراوح بين 27 و35 ساحلاً وبين 22 و40 بقاعاً وبين 24 و34 على الـ1000 متر
2- الجو: مشمس اجمالاً
3- الرياح: ضعيفة شرقية ليلاً شمالية شرقية نهاراً وسرعتها بين 10 و40 كم/س
4- الرطوبة السطحية: ساحلا بين 30 و75%
-الاحد: غائم جزئياً وحار جدا والحرارة ترتفع وتتراوح: بين 29 و35 ساحلاً وبين 26 و42 بقاعاً وبين 27 و36 على الـ1000 متر، فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً شمالية شرقية نهاراً وسرعتها بين 10 و40 كم/س واحتمال زخات مطر مع عواصف رعدية شمال وشرق البلاد.
-الاثنين: غائم جزئياً وحار جداً والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين 29 و34 ساحلاً وبين 26 و42 بقاعاً وبين 27 و36 على الـ1000 متر، فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً شمالية شرقية نهارا وسرعتها بين 10 و50 كم/س احتمال زخات مطر مع عواصف رعدية شمال وشرق البلاد.
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