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لبنان يتأهل لنهائي كأس آسيا في كرة السلة بعد فوزه على الأردن بنتيجة ٨٦ – ٨٥
محلي
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السبت 23 تموز 2022
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لبنان يتأهل لنهائي كأس آسيا في كرة السلة بعد فوزه على الأردن بنتيجة ٨٦ – ٨٥

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