لبنان يحسم صدارة المجموعة الرابعة ويتقدم الى ربع نهائي كأس آسيا 2022

حسم المنتخب اللبناني لكرة السلة صدارة المجموعة الرابعة من بطولة كاس اسيا 2022 التي تقام في اندونيسيا، بعد ان فاز المنتخب اللبناني في مباراته الثالثة على التوالي دون ان يتلقى اي خسارة في دور المجموعات. وكان منتخب لبنان قد حسم المباراة لمصلحته بفارق 41 نقطة وبواقع 104 – 63.
وكان المنتخب اللبناني اذلي نجح في التأهل الى الدور الربع نهائي من البطولة في انهاء النصف الاول من عمر المباراة متفوقاً بفارق 34 نقطة وبواقع 57 – 25، اضاف ابطال الارز 10 نقاط الى الفارق في الربع الثالث، قبل ان ينخفض الضغط مع حسم نتيجة المباراة، ما سمح للمنتخب الهندي بتقليص الفارق بثلاث نقاط لتنتهي المباراة بواقع 104 – 63.
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