لبنان يفتتح كأس آسيا أمام الفيليبين￼

يستهل منتخب لبنان للرجال مبارياته في كأس آسيا لكرة السلة التي تستضيفها إندونيسيا حتى 24 تموز، بلقاء الفيليبين عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم، واضعاً نُصبَ عينَيه تحقيق الفوز على المنتخب الذي ستستضيف بلاده كأس العالم مع اليابان وإندونيسيا في صيف العام المقبل.
تأتي المباراة الافتتاحية لمنتخب لبنان، المصنّف 54 عالمياً و9 آسيوياً، مع الفيليبين، المصنّفة 34 عالمياً و6 آسيوياً، ضمن المجموعة الرابعة التي تضمّ أيضاً نيوزيلندا والهند.
ومنذ وصولهم إلى جاكرتا، إنخرَط اللاعبون في حِصصٍ تدريبية يومية تحت إشراف المدرب جاد الحاج، منتشين بالفوز على الأردن والسعودية ضمن «النافذة الثالثة» من تصفيات كأس العالم، لكن على اللبنانيّين وضع الفوزَين الأخيرَين جانباً والتركيز على البطولة الآسيوية للذهاب بعيداً فيها.
علماً أنّ لبنان احتل المركز الثامن في النسخة الأخيرة التي استضافها في صيف 2017، واحتل الوصافة أعوام 2001 و2005 و2007، وشارك 3 مرات في نهائيات كأس العالم (2002 و2006 و2010).
وسيدافع عن ألوان «منتخب الأرز» في الاستحقاق القاري كل من اللاعبين: سيرجيو درويش، علي مزهر، علي منصور، كريم عز الدين، وائل عرقجي، يوسف خياط، كريم زينون، إيلي شمعون، هايك كيوكجيان، جيرار حديديان وجوناثان أرليدج، وسيفتقد إلى قائده علي حيدر وأمير سعود.
في حال جرت الأمور وفق ما يتمناه المنتخب اللبناني، فإنّ مباراته مع نيوزيلندا، الجمعة عند الساعة 16:00، ستكون فاصلةً لتحديد متصدّر المجموعة الذي سيتأهل مباشرة إلى ربع النهائي، بينما سيخوض الثاني والثالث من كل مجموعة مباراة العبور إلى دور الثمانية. وسيختتم لبنان مبارياته في الدور الأول بلقاء الهند عند الساعة السابعة من صباح الأحد.
يشارك في كأس آسيا 16 منتخباً قُسّموا إلى 4 مجموعات:
– المجموعة الأولى: السعودية، الأردن، أستراليا (حاملة اللقب في النسخة الأخيرة التي جرت في لبنان 2017) وإندونيسيا
– المجموعة الثانية: الصين تايبه، الصين، كوريا الجنوبية والبحرين
– المجموعة الثالثة: إيران، اليابان، كازاخستان وسوريا
– المجموعة الرابعة: لبنان، نيوزيلندا، الفيليبين والهند
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