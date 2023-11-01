لبنان يُطالب واشنطن بـ”ضمانات”.. (اللواء)

كتبت “اللواء”:
مع تصاعد الحذر والترقُّب من تطور الحرب البرية في قطاع غزة، واحتمال توسع المواجهة في عموم الشرق الاوسط، بدءاً من الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط وصولاً الى البحر الاحمر وممرات النفط الدولية. وقبل 48 ساعة من اطلالة متوقعة للامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد ظهر غد الجمعة، ازدادت الاسئلة ليس حول ما يمكن ان يعلنه في اول ظهور إعلامي وسياسي علني، وفي مناسبة إحياء ذكرى شهداء الحزب منذ 7 ت1 الماضي، بل حول المخاطر التي يمكن ان تسبق الكلمة أو تليها.
ووسط حالة الترقُّب هذه والغليان الذي يضرب الجبهات، يصل وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنو الى لبنان لزيارة وحدات بلاده العاملة في الجنوب، فضلاً عن زيارة مساعدة وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الادنى بربارة ليف للاجتماع الى مسؤولين رسميين وعسكريين، على وقع انحياز فاضح لآلة الحرب التدميرية الاسرائيلية سواء في غزة او عند الحدود مع لبنان.
وبحسب معلومات “اللواء”، فإن الجانب اللبناني سيطالب الدبلوماسية الاميركية بـ”ضمانات” على واشنطن تقديمها للبنان، بأنها ستلجم اندفاعة الحرب الغرائزية الاسرائيلية المعادية ضد لبنان، والمدعومة بقوة الموقف والتسليح والادارة من الولايات المتحدة.
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