لجان قيد إضافية للإسراع في عملية الفرز في سرايا مرجعيون

مرجعيون – تشكلت لجان قيد اضافية في سرايا مرجعيون الحكومي للاسراع في استكمال أعمال فرز صناديق الاغتراب والموظفين ومن ثم البدء بفرز صناديق اقلام قضاء مرجعيون. التأخير جاء بسبب فرز صناديق الاغتراب والموظفين في دائرة مرجعيون حاصبيا في السرايا.
مرجعيون – تشكلت لجان قيد اضافية في سرايا مرجعيون الحكومي للاسراع في استكمال أعمال فرز صناديق الاغتراب والموظفين ومن ثم البدء بفرز صناديق اقلام قضاء مرجعيون. التأخير جاء بسبب فرز صناديق الاغتراب والموظفين في دائرة مرجعيون حاصبيا في السرايا.
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