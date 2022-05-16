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لجان قيد إضافية للإسراع في عملية الفرز في سرايا مرجعيون
محلي
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الإثنين 16 أيار 2022
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مرجعيون – تشكلت لجان قيد اضافية في سرايا مرجعيون الحكومي للاسراع  في استكمال أعمال فرز صناديق الاغتراب والموظفين ومن ثم البدء بفرز صناديق اقلام قضاء مرجعيون. التأخير جاء بسبب فرز صناديق الاغتراب والموظفين في دائرة مرجعيون حاصبيا  في السرايا.

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