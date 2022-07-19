لجنة الاشغال تدرس مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة

عقدت لجنة الاشغال العامة والمقل والطاقة والمياه جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب سجيع عطية، وحضور وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض وحضور الاعضاءالنواب.
وصدر عن اللجنة البيان التالي:” خصصت الجلسة لدرس مشروع القانون الرامي الى تنظيم الطاقة المتجددة ،واقرت الاسباب الموجبة من المشروع المتعلقة بالتعريفات المعتمدة في نطاق تطبيقه، وتم تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب ابراهيم منيمنة وعضوية النواب: محمد خواجة، ندى البستاني، فيصل الصايغ، حسين جشي وانطوان حبشي، على ان تقوم اللجنة خلال اسبوع بدرس باقي مواد المشروع ورفع تقريرها الى لجنة الاشغال.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا