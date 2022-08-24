موقع البرامج
نشرات الأخبار
لجنة الاقتصاد عن خطة التعافي: لا تحتوي مسألة النمو الاقتصادي
محلي
|
الأربعاء 24 آب 2022
Post Views: 127

عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب ميشال ضاهر وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي والنواب اعضاء اللجنة. 
 

وصدر عن اللجنة بعد الاجتماع البيان التالي :”استمعت اللجنة الى شرح مفصل من دولة الرئيس الشامي  حول خطة التعافي التي وضعتها الحكومة اللبنانية اضافة الى موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي ،وتطرقت  الى موضوع عدم احتواء الخطة لمسألة النمو الاقتصادي الذي يعتبر اهم ركائزها،  كما طالبت اللجنة الحكومة العمل على وضع مشاريع قوانين لمتابعة هذه الخطة وارسالها الى مجلس النواب للعمل على اقرارها، كما طالبت التحلي بالجرأة لوضع خطة لاعادة هيكلة المصارف واعادة دوران عجلة الاقتصاد”.

الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com