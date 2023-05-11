لجنة التربية تبحث في ملف الجامعة اللبنانية

عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم برئاسة النائب حسن مراد وحضور النواب: اشرف بيضون، ايهاب حماده، بلال حشيمي، حليمة قعقور، طه ناجي وعدنان طرابلسي، كما حضر الجلسة رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، وذلك لبحث موضوع الجامعة اللبنانية.
وقد عرض رئيس الجامعة امام اللجنة للمشاكل المالية والادارية كافة، التي تعاني منها الجامعة، وقد اعربت اللجنة عن استعدادها لمواكبة الجامعة في حل هذه المشاكل من الناحية التشريعية والمطلبية.
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