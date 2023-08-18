لجنة الدفاع عن القضية الأرمنية: واجب على الجانب الأذربيجاني إعادة فتح ممر “لاتشين”

عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم ١٦ آب ٢٠٢٣، اجتماعًا عاجلاً بناءً على طلب أرمينيا بشأن تدهور الوضع الإنساني في جمهورية أرتساخ (ناغورنو قره باغ) نتيجة الحصار المفروض على ممر بيردزور (لاتشين) من قبل أذربيجان.
تأمل لجنة الدفاع عن القضية الأرمنية في لبنان أن يؤيد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويضمن تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية الملزم قانونًا والمعتمد بالإجماع بتاريخ ٢٢ شباط ٢٠٢٣ الذي يأمر باكو بضمان حركة الأشخاص والمركبات والبضائع دون عوائق على طول ممر لاتشين في كلا الاتجاهين.
وبالتالي ، تأمل اللجنة ألا يكون الاجتماع العاجل المذكور أعلاه لمجلس الأمن الدولي مناسبة أخرى لإصدار سلسلة مواقف مثل سابقاتها منذ كانون الأوّل ٢٠٢٢ وخطوة جديدة لا معنى لها ودون نتيجة ملموسة وحقيقية للشعب الأرمني.
تعتبر لجنة الدفاع عن القضية الأرمنية في لبنان أنّ القضية لم تعد تتعلق بمنع حدوث أزمة إنسانية بل أصبحت أزمة وجودية وتتعمق يوميًا منذ كانون الأوّل ٢٠٢٢، وأنّ المسألة تتعلق بمنع الإبادة الجماعية كما أشارت بوضوح العديد من منظمات حقوق الإنسان والناشطين والمدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو. كذلك،
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