لجنة الشباب في التيار الوطني الحر – عكار تحتفل بالميلاد

نظمت لجنة الشباب في “التيار الوطني الحر” – هيئة قضاء عكار، برعاية عضو تكتل “لبنان القوي” النائب أسعد درغام ولمناسبة الأعياد المجيدة، حفلة ميلادية ل300 طفل، أحيتها فرقة SISTERS التي قدمت نشاطات ميلادية وعروضا من وحي المناسبة، بالإضافة إلى توزيع هدايا على الأطفال والمشاركين.
وشكر مسؤول اللجنة إيدي ابراهيم درغام “الذي أدخل الفرح الى قلوب الأطفال”، متمنيا “أعيادا مجيدة للجميع وأن يعم السلام وينعم اللبنانيون بالاستقرار. والعيد لا يكتمل الا بفرح الأطفال، وها هم اليوم يعيشون بهجة العيد رغم الظروف الصعبة”.
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