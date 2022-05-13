لجنة كفرحزير: شركات الترابة توجت جرائمها خلال مهلة الرشوة الانتخابية بالتصدير الى الخارج

أعلنت لجنة كفرحزير البيئية ان “الجرائم البيئية التي ارتكبتها شركات الترابة خلال مهلة الرشوة الانتخابية الاخيرة قد توجتها بتصدير كميات كبيرة من تراب الكورة الى الخارج، كان آخرها الى السودان على الباخرة Sidar Bilbao التي غادرت ميناء هولسيم في 11 الحالي، محملة ب9200 طن (والله اعلم اذا كانت الى السودان ام الى اسرائيل عبر بور السودان). كما توجت هذه الجرائم بإعادة الحفر في العقار 493 ونقل كميات الصخور الكلسية منه الى شركة الترابة الوطنية تحت ستار رخصة بناء واستكمال تدمير طريق كفرحاتا كفرحزير بشكل همجي بربري وتشويه اجمل منطقة عذراء تقع مباشرة فوق نبع ابو نعوم وقرب حرش كفرحزير ونهر العصفور”.
وشددت على أنها “تتحدى شركات الترابة ان تعترف بالكميات الضخمة التي استولت عليها خلال مهلة الشهر المشؤومة لنقارنها مع تقارير رصد اعداد الشاحنات الموجودة لدينا، وان تعترف بالرشاوى التي دفعتها لعدد من المرشحين ورؤساء البلديات والمستشارين الفاسدين”.
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