موقع البرامج
نشرات الأخبار
لحظة خروج رئيس الجمهورية بين المناصرين في بيت الشعب – بعبدا
محلي
|
الأحد 30 تشرين الأول 2022
Post Views: 530

في العاشرة والربع ليل السبت ٢٩ تشرين الاول تفقد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المواطنين المتجمعين في قصر بعبدا للمشاركة غدا في مواكبة مغادرة الرئيس عون لقصر بعبدا ، ورافقه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل .

ووسط هتافات المواطنين الموجودين تحت الخيم وتصفيقهم ، شق الرئيس عون بصعوبة الطريق الى اماكن تجمع المواطنين وخاطبهم قائلا : “يعطيكم العافية …بكرا رح يكون نهار لقائي معكم وما رح يكون وداع ، بل لقاء كبير نكمل فيه النضال لانقاذ لبنان من المشاكل التي يعاني منها . يعطيكم العافية والى اللقاء في الغد “.

الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com