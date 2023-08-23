لغزٌ حيّر متابعي أنجلينا جولي… وشم غامض على أصابعها!

ما ان رفعت الممثلة أنجلينا جولي يدها ملقية التحيّة على أحدهم، حتى ظهر وشم على اصابعها الوسطى، ما جعل متابعيها في حال من الحيرة والتكهنات لمعرفة ما رسم الوشم على اصابع يدَيها، والذي لا يزال لغزًا حتى الساعة.
وكان Mr K ، وهو فنان متخصّص في الوشم في صالون Bang Bang في مدينة نيويورك قد أثار زوبعة من التساؤلات عبر “سناب شوت” على انستغرام عرض فيه صورة لأصابع أنجلينا مطليّتَين بحبر التاتو غير الواضح الخطوط، ما جعل العمل الفني محاطًا بسريّة تامة.
وفي رسالة إيمائية الى متابعيه، علّق مصمّم الوشم على الصورة التي نشرها على صفحته “لا يسعني التصديق بأنني أمسكت بيدَيها ورسمت وشمًا عليها”، ليعود فيدعو متابعيه للانضمام الى لعبة التخمين طارحًا السؤال “احزروا ماذا في باطن يديها؟”.
وفي الحال انهالت التعليقات ملمّحة الى زوج الممثلة السابق براد بيت الذي جمعتها به قصة حبّ فزواج وطلاق ونزاع على شركة صناعة نبيذ. فيما افترض البعض ان يتعلّق الوشم بأولادها او بأمر اكثر روحانيّة، بما يجعل الرسم يغرق في غموض تام لم يتوصّل أحد الى فكّ لغز رسالته.
تجدر الإشارة الى ان Mr K هو الفنان نفسه الذي رسم وشم مغنية الراب الأميركية دوجا كات على ظهرها والذي وصفه المتابعون بالشيطاني. وقد توسعت مروحة زبائن صالون بانغ بانغ لتشمل مايلي سايروس، مايكل فوكس، صوفي ترنر وجو جوناس.
المصدر: بصراحة
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا