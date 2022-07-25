لقاء بين رئيس الوزراء الاردني ومولوي… وهذا ما تم بحثه

استقبل رئيس الوزراء الاردني الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه اليوم، وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي الذي يزور الأردن لتبادل التجارب والخبرات في مجال تمكين البلديات من المساهمة في التنمية المحلية.
واكد الخصاونة خلال اللقاء، الذي حضره نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية الاردنية توفيق كريشان، على العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية الشقيقة .
ولفت إلى أن الحكومة وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبد الله الثاني تعمل على تقديم الدعم والإسناد للبنان وتوفير بعض الاحتياجات الأساسية لدعم لبنان والأشقاء اللبنانيين.
وأشار الخصاونة إلى الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني مع المجتمع الدولي لتمكين الأشقاء في لبنان من تجاوز التحديات التي تواجهه.
من جهته اعرب وزير الداخلية والبلديات اللبناني عن الشكر والتقدير للجهود التي يقوم بها الأردن بقيادة جلالة الملك لدعم لبنان على كافة الصعد الإقليمية والدولية.
ولفت إلى ان التحديات الاقتصادية التي تواجه لبنان سواء ما يتعلق بالأزمة المالية أو تحديات نقص إمدادات الكهرباء والغاز.
وتناول الحديث خلال اللقاء تداعيات أزمة اللجوء السوري على البلدين باعتبارهما من أكبر الدول المستضيفة للاجئين السوريين”.
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