لقاء لأبو غزالة عن لبنان والصراع في الشرق الأوسط

نظم المركز الإسلامي – عائشة بكّار، في بيروت، لقاء حواريا مع رئيس ومؤسس مجموعة طلال أبو غزالة العالمية الدكتور طلال أبوغزاله بعنوان “لبنان والصراع في الشرق الأوسط”. استهله رئيس المركز الإسلامي المهندس علي نور الدين عساف بكلمة ترحيبية، قال فيها أنه “يعتبر الدكتور طلال أبوغزالة اسم يختصر تاريخا مشرفا من النضال، وأنه لعب دورا عربيا عالميا هاما في عالم السياسة والاقتصاد والمال”.
بدوره قال رئيس اللجنة الثقافية في المركز الدكتور محمد النَفّي: “يسعدنا ان نستقبل اليوم شخصية عربية لا حدود لإبداعاتها، عاركت الحياة وتركت بصمتها في كل مكان تواجدت فيه”، كما قدم موجزا عن مراحل حياة الدكتور أبوغزاله.
أبو غزالة
وألقى أبو غزالة كلمة قال فيها: “يشرفني أن أكون معكم وأن أكرر ما أعلنته سابقا بأن لبنان رغم أنه غني بالثروات الطبيعية من غاز ونفط، إلا أن العدو لن يسمح له بأن يصبح دولة نفطية”، مضيفا أن “العدو الاسرائيلي لم يلتزم باحترام الاتفاقات، وبالتالي لن يسمح لأي دولة مجاورة له مثل لبنان أو غيرها أن تكون دولة نفطية وذلك لتبقى جميع البلدان المجاورة لفلسطين المحتلة فقيرة وبحاجة للمساعدة”، داعيا لبنان الى أن “يبني مستقبله دون انتظار ودون الاعتماد على صندوق النقد، الذي تسبب بانهيار كل دولة اعتمدت عليه”.
وتطرق إلى الوضع الفلسطيني، داعيا إلى “المساعدة في تحقيق هدف الفلسطينيين بالعودة إلى بلدهم وأرضهم، وأن يتم تسميتهم بمسمى “عائدون” وليس “لاجئون”، مضيفا “أن عملية طوفان الاقصى هي انتهاء اللجوء وبداية العودة، لأنها المرة الأولى التي ينتقل فيها الشعب الفلسطيني من الدفاع إلى الهجوم”.
وقال: “إن الكلام عن شرق أوسط جديد وتهجير الشعوب كلام لا قيمة له، وما نريده هو إنهاء الاحتلال الصهيوني والاعتراف بكامل الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني”.
وفي الختام، قدم المهندس عساف والدكتور النفّي درع تقدير للدكتور أبوغزاله على جهوده المتعددة التي ساهم فيها في خدمة لبنان ومؤسساته المتعددة.
وكان قد عقد اللقاء بحضور المهندس جمال كريّم ممثلا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ممثل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ورئيس المحاكم الشرعية السنية القاضي الدكتور الشيخ محمد عساف، ناجي صعب ممثلا شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الدكتور سامي ابي المنى، النائبان نعمة فرام ووضاح الصادق، والوزيران السابقان الدكتور خالد قباني والعميد حسن السبع، محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، المقدم هشام الصلح ممثلا المدير العام للأمن العام بالنيابة الياس البيسري، ممثل العلامة السيد علي الأمين السيد حسن الأمين، أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وشخصيات اجتماعية وقضائية وثقافية وأهلية.
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