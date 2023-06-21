لقاء للتجمع من أجل لبنان في فرنسا مع المحامي وديع عقل‎‎

نظم التجمع من أجل لبنان في مدينة ليون لقاءً مع الاستاذ وديع عقل عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر الذي استهل جولته الصباحية بلقاء الأب جوزف عيد مستنكراً الاعتداء المشين الذي تعرّض له مطلع الأسبوع ومطمئناً على صحته وحضر القداس في كنيسة سيدة لبنان – ليون.
ثم التقى أعضاء الـ “RPL” مع بعض الأصدقاء حول مأدبة غداء ومن ثم أقيم لقاء/مناظرة في فندق “Mercure” بحضور عدد من التياريين المشاركين القادمين من مختلف المدن الفرنسية لا سيما من “Valence” و”Grenoble” و”Clermont – Ferrand” ومن “Genève” أيضاً .
استهل اللقاء منسق “RPL/ Auvergne-Rhône-Alpes” صباح بيروتي بكلمة ترحيب بالاستاذ وديع عقل والتعريف عن مهامه العديدة.
وفي السياق عرض الأستاذ وديع شرائح “PPT” مفصلة عن الفساد بحيث توضّح بالاسماء وبالأرقام عمليات تبييض الأموال وتحويلات غير مشروعة نفذها حاكم مصرف لبنان رياض سلامه لفائدة شركات وهمية في عدّة دول أوروبية وخاصة في فرنسا. كما أثير موضوع شركة الميدل إيست التي تعود ملكيتها لمصرف لبنان وان رياض سلامه هو المساهم الاكبر في غلاء أسعار بطاقات السفر ممّا يصعّب على لبنانيي الانتشار السفر إلى لبنانهم.
وفي الختام تم التقاط صور تذكارية مع الحاضرين قبل الانتقال برفقة مجموعة من أعضاء التجمع من أجل لبنان إلى موقع المبنى الرئيسي للانتربول في ليون لما له من رمزية عالمية وللدلالة على إلمام منظمة الانتربول في ملاحقة الفاسدين أينما حلّوا.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا