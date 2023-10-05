لقاء مرتقب لـ “الخماسية” في الرياض وطرح لدمج المهمتين القطرية والفرنسية (الديار)

كتبت “الديار”:
كشفت معلومات ديبلوماسية عن استضافة الرياض في غضون الايام العشرة القادمة، لقاء لممثلي “خماسية” باريس، لاعادة تصويب مسارها وحسم بعض النقاط العالقة، ومن بينها مسألة العقوبات الخلافية، في ضوء التقرير الذي ستقدمه الدوحة، وتصورها للحل المقترح، والذي يبدو ان فكرة عقد “دوحة 2” قد اسقطت منه.
وكشفت المصادر ان ثمة طرحا في الكواليس يقضي بدمج مهمتي الموفدين الفرنسي والقطري، عبر تشكيل لجنة ثنائية تزور لبنان، وتطرح مبادرة واضحة للحل باسم “الخماسية”، رغم ان واشنطن لا تزال غير متحمسة حتى الساعة، وسط دفع فرنسي لادخال ايران الى المجموعة لدورها الكبير المساعد.
واعتبرت المصادر ان التعويل الذي كان قائما من قبل الايليزيه على الحوارات الثنائية في بيروت، لاحداث خرق في التوازنات، خصوصا بين التيار الوطني الحر وحزب الله قد سقط، بعدما تبلغ الفرنسيون صراحة ان الامور “مش ماشية”، وان هدف الحوار الشكلي المستمر هو احتواء اي خلاف شيعي – مسيحي وتنفيسه، خوفا من خروج الامور عن السيطرة.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا