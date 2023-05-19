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لقاء مع باسيل في باريس الأحد
محلي
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الجمعة 19 أيار 2023
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ينظم التيار الوطني الحر في أوروبا لقاءً مع الوزير باسيل هذا الأحد في باريس

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