لقاء نانسي عجرم والنجوم في موسم الرياض

وثقت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حضورها في افتتاحية موسم الرياض 2023 ونشرت فيديو عبر صفحات حساباتها في السوشيال ميديا اظهرت لقاءاتها مع شخصيات عربية وعالمية وظهرت بالفيديو مع أ. سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، كما ظهرت مع رئيس الهيئة العامة للترفيه معالي المستشار تركي ال الشيخ وعدداً من مشاهير العالم والوطن العربي.
وشهد الافتتاح هذا العام بالنسخة الرابعة، العديد من المواقف العفوية للنجوم، وتصدّر لاعب كرة القدم البرتغالي، نجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو الحدث، حيث تواجد في الافتتاح وتحول إلى نقطة التقاء لعدد كبير من جمهوره ومحبّيه من النجوم ليسارعوا ويلتقطوا معه الصور التذكارية، ومن بينهم النجم التركي بوراك أوزجيفيت الذي بدا في غاية السعادة.
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