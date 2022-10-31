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لقاح الكوليرا أصبح متوفرا
محلي
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الإثنين 31 تشرين الأول 2022
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أكّد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الابيض وصول الدفعة الاولى من لقاح الكوليرا إلى لبنان من شركة سانوفي وبدعم من الحكومة الفرنسية.

بدورها كشفت السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو أنه تمّ تقديم ١٣ الف و٤٤٠ جرعة لقاح لوباء الكوليرا وسيتم توزيعها بحسب الخطة الوطنية التي وضعتها وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية.

وشددت في مؤتمر صحفي، على أن هذه الدفعة من اللقاح هي بمثابة دعم إنساني طارئ للبنان، معتبرةً في الوقت عينه أن الأساس هو معالجة سبب ظهور الوباء.

وأكدّت في السياق أن فرنسا وإلى جانبها الاتحاد الاوروبي ستساعد مؤسسات المياه في لبنان لافتةً الى أن المشروع بحاجة الى تمويل، ومشيرةً الى أن الكوليرا ظهرت نتيجة اهتراء البنى التحتية.

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