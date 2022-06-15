للتجار اللبنانيين…إليكم الحل!

بوابـة للتجـارة الإلكترونيـة يضعهـا بنـك بيـروت بمتنـاول التجــار وأصحــاب المؤسســات وتوفــر خدمــات معالجــة الدفــع بكافــة البطاقــات عبــر جميــع القنــوات بمــا فــي ذلــك التجــارة الإلكترونيــة والتجــارة عبــر الهواتــف الذكيــة، ممــا يســمح للتجــار بتوســيع أعمالهــم فــي لبنان والخارج على مدار السنة. بوابــة بنــك بيــروت للدفــع الالكترونــي هــي دعــوة للمؤسســات الخاصــة والرســمية لعــرض خدماتهــا عبــر الشــبكة الالكترونيــة لمــا تؤمّنه هــذه القناة الالكترونيـة مـن قيمـة ممتـازة وسـهولة وخفـض فـي الكلفــة.
تشــجع أصحــاب المشــاريع والأعمــال نظراً لمــا تتيحـه لهـم مـن فـرص لتسـويق خدماتهـم ومنتجاتهـم وتعزيـز حضـور مؤسسـاتهم علـى الشـبكة الالكترونيـة وزيادة حجم مبيعاتهم كمــا انهــا تعــزز الروابــط بيــن المغتربيــن ولبنــان ومؤسســاته التجاريــة ومنتجاتــه وبالتالــي تدعــم الاقتصاد الوطني.
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