للمرة الأولى… بيع “بورتريهات” فاتن حمامة وهند رستم في لندن

بعنوان “فن الشرق الأوسط الحديث والمعاصر على الإنترنت”، قدمت دار “بونهامز” للفنون، ومقرها لندن، مزاداً عبر الإنترنت لبيع لوحات فنون الشرق الأوسط، تضمن العديد من أعمال فنيين تشكليين مصريين وسودانيين وعراقيين، في الفترة من 4 أيلول حتى 11 أيلول الجاري.
ومن بين تلك اللوحات، عرضت لوحات للفنانتين المصريتين الراحلتين فاتن حمامة، وهند رستم، وبيعت لوحة فاتن حمامة، التي رسمها الفنان التشكيلي المصري الأرميني شانت أفيديسيان، بقيمة قدرها 6.400 جنيه استرليني، فيما لم يتم بيع لوحة هند رستم، التي رُسمت أيضاً من قبل الفنان ذاته.
وُلد شانت أفيديسيان في صعيد مصر عام 1951، ورغم دراسته الفنية وأصوله الأرمينية، إلا أن قضاء فترة شبابه في مصر، أثّر في تفكيره ووجدانه بشكل واضح بدا في رسوماته، حيث قرر العمل على مشروع إبراز الهوية المصرية، من خلال أيقوناتها، بعد الدراسة في باريس والتدريس في المدرسة الوطنية العليا للفنون الزخرفية.
ومن أبرز الفنانين المصريين الموجودين في المزاد، الفنان صلاح طاهر، حيث عرضت له 3 أعمال، بعنوان “التجريد الملون”، و”نساء القرية”، و”تجمع القرية” بقيمة تراوحت بين 2000 إلى 4000 جنيه استرليني.
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