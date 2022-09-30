لماذا بدّل “نواب التغيير” إسم صلاح حنين بسليم إده؟ (الديار)￼

اشارت مصادر نيابية لـ”الديار”، الى ان النواب “التغيريين” بدلوا في الساعات الأخيرة اسم مرشحهم من النائب السابق صلاح حنين إلى اسم رجل الأعمال سليم اده كي لا يحرقوا اسم حنين، وسيعملون على تسويقه لدى الكتل المعارضة ومحاولة تسويقه لدى فريق 8 آذار، مع العلم أن عدم السير بميشال معوّض يعود الى قناعة لدى هؤلاء النواب بأنه رئيس تحد للفريق الآخر ولا يمكن تسويقه الآن او لاحقا. ولهذا لم يتم التوافق مع المعارضة على التصويت له على قاعدة ضرورة التوافق على اسم قابل للتفاوض عليه.
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