لمن قالت ياسمينا زيتون في نيويورك: “تذكّر اسمي سأكون ملكة جمال الكون”؟

وصلت ملكة جمال لبنان، ياسمينا زيتون، الى الولايات المتحدة الأميركيّة استعداداً للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون.
وخصّت ياسمينا زيتون المتابعين عبر حسابها الخاص على موقع انتسغرام، بأكثر من فيديو من الزيارة التي قامت بها الى المكتب الرسمي لمسابقة ملكة جمال الكون في مدينة نيويورك.
كما نشرت ياسمينا فيديو لافت وهي تقول لسائق الاجرة عند مغادرتها المكتب: “تذكّر اسمي سأكون Miss Universe”.
وكانت ياسمينا قد ردّت في وقت سابق على سؤال “في أي مسابقة تتوقعين أن يحالفك الحظ وتعودين الى لبنان باللقب: ملكة جمال العالم او ملكة جمال الكون؟”، فقالت “أتوقع فوزي باللقبين، وأستعد بكل طاقتي لمسابقة ملكة جمال الكون”.
المصدر: بصراحة
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